Тюмень посетит посол Индонезии

Посол Республики Индонезия в Российской Федерации Мохамад Вахид Суприяди за два дня, 21 и 22 марта, обсудит с руководством Тюменской области развитие внешнеэкономических и инвестиционных связей, сообщает пресс-служба губернатора.

Господин Суприяди планирует встретиться с губернатором области Владимиром Якушевым и главой Тюмени Александром Моором. На встречах будут обсуждаться перспективы сотрудничества.

Кроме того, в программе пребывания посла включены посещение завода "УГМК-Сталь", Управляющей компании "Индустриальные парки Тюменской области", высших учебных заведений. Дипломат осмотрит также разные городские объекты и достопримечательности.