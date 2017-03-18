Тюмень посетит посол Индонезии

18:23 17 марта 2017
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bashkortostan.er.ru

Посол Республики Индонезия в Российской Федерации Мохамад Вахид Суприяди за два дня, 21 и 22 марта, обсудит с руководством Тюменской области развитие внешнеэкономических и инвестиционных связей, сообщает пресс-служба губернатора.

Господин Суприяди планирует встретиться с губернатором области Владимиром Якушевым и главой Тюмени Александром Моором. На встречах будут обсуждаться перспективы сотрудничества.

Кроме того, в программе пребывания посла включены посещение завода "УГМК-Сталь", Управляющей компании "Индустриальные парки Тюменской области", высших учебных заведений. Дипломат осмотрит также разные  городские объекты и достопримечательности.

Теги: Владимир Якушев , международное сотрудничество , Александр Моор , экономика , посол , Индонезия
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