Слет Успешных Предпринимателей впервые пройдет не в Тюмени

В этом году Слет Успешных Предпринимателей впервые покинет Тюмень и пройдет в Сочи в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов с 15 по 22 октября, пишет газета "Тюмeнская облaсть сeгодня".

Форум СУП — проект молодежного отделения тюменской региональной организации "ОПОРЫ РОССИИ". Участники форума станут свидетелями выступлений молодых лидеров бизнеса и экспертов, примут участие в панельных дискуссиях, различных интерактивных мероприятиях, деловых играх.

Одним из фирменных брендов форума СУП стала бизнес-игра "Завод". В ее рамках участники создают собственное виртуальное предприятие и в сжатые сроки решают все те же проблемы, с которыми предприниматели сталкиваются в реальной жизни. По мнению участников игры, она помогает взглянуть на бизнес с разных точек зрения, научиться выстраивать коммуникации с партнерами, клиентами и органами власти.