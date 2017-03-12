Тюменские бутылки закупают на Дальнем Востоке

Завод "Стеклотех", расположенный в Тюменском районе, расширяет географию поставок своей продукции. Новые заказчики появляются в разных регионах страны.

Как рассказала гендиректор завода Елена Острягина, самой дальней точкой доставки бутылок является Хабаровск, расстояние до которого составляет 6 300 км. Также поставки идут в Красноярск, до которого 2000 км. Большую роль в организации поставок на дальние расстояния играют автотранспортные компании. Поддержка по данному направлению есть за счет областной кооперации предприятий.

"Еще недавно были проблемы с этим. Но в Тюмени нашлись люди, которые под нужды

"Стеклотеха" готовы создать транспортную компанию и заниматься перевозками

продукции. Под определенный объем они готовы приобрести автомобили. Это значит, что будет определенный уровень доверия и уверенности в работе", - отметила Елена Острягина.

Кроме того "Стеклотеху" удалось скооперироваться с производителями деревянных поддонов. Специально для их изготовления на заводе выделили один цех, сообщили в пресс-службе губернатора Тюменской области.