Фермеры обещают, что козий сыр станет доступнее тюменцам летом

Объемы производства козьего сыра в Тюменской области вырастут с увеличением надоя, рассказали на одной из ферм в Омутинском районе, где живут полторы тысячи коз зааненской породы.
Ближе к лету надои возрастут, и на молочном заводе в Окунево, куда отправляется продукция, вновь начнут делать несколько сортов сыра из козьего молока, пишет газета "Тюмeнская oбласть сeгодня".
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