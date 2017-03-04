Фермеры обещают, что козий сыр станет доступнее тюменцам летом

Объемы производства козьего сыра в Тюменской области вырастут с увеличением надоя, рассказали на одной из ферм в Омутинском районе, где живут полторы тысячи коз зааненской породы.

Ближе к лету надои возрастут, и на молочном заводе в Окунево, куда отправляется продукция, вновь начнут делать несколько сортов сыра из козьего молока, пишет газета "Тюмeнская oбласть сeгодня".