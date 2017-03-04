Фермеры обещают, что козий сыр станет доступнее тюменцам летом

12:26 04 марта 2017
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vamsterdame.com
| Фото: vamsterdame.com

Объемы производства козьего сыра в Тюменской области вырастут с увеличением надоя, рассказали на одной из ферм в Омутинском районе, где живут полторы тысячи коз зааненской породы.

Ближе к лету надои возрастут, и на молочном заводе в Окунево, куда отправляется продукция, вновь начнут делать несколько сортов сыра из козьего молока, пишет газета "Тюмeнская oбласть сeгодня".

Теги: производство , магазины , сыр , продукты , АПК
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