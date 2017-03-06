Тюменцы продолжают покупать автомобили

Тюменская область вошла в тридцатку регионов с самым высоким уровнем продаж автомобилей по данным рейтинга аналитического агентства "Автостат", заняв 27 место. В регионе в 2016 года на одну тысячу населения было продано восемь машин.

Аналогичные показатели отмечены в Ямало-Ненецком автономном округе, Ульяновской, Ростовской, Челябинской, Ленинградской, Ярославской областях и Ставропольском крае. По девять и десять автомобилей на тысячу жителей продали в Липецкой, Белгородской, Тульской, Калужской областях, Рязанской, Тамбовской, Нижегородской областях, Краснодарском и Пермском крае. Ханты-Мансийский автономный округ занял шестое место, здесь продано 11 автомобилей. Лидерами рейтинга стали Татарстан, Москва и Санкт-Петербург, где на тысячу жителей пришлись 15 и 16 новых авто.

В среднем по России на тысячу жителей приходится девять проданных автомобилей, пишет ИА "Тюменская линия".