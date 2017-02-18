"Шаттдекор" в Тюмени наращивает производственные мощности

Тюменский филиал ООО "Шаттдекор" запустил второй пропиточный канал фирмы Vits и увеличил свои производственные мощности до проектных - 35 500 тыс. кв. метров меламиновой плёнки в год.
Как сообщил начальник отдела продаж декоративных плёнок Александр Панюхин, создание второго пропиточного канала в Тюмени дает возможность проявлять заводу гибкость при выполнении заказов. Это плюс как для производства, так и для клиентов.
Генеральный директор ООО "Шаттдекор" Йенс Пальмен отмечает, что все работы по установке и пуско-наладке производственных мощностей велись собственными силами, без привлечения технических специалистов из сторонних организаций.
Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, компания "Шаттдекор" поначалу специализировалась лишь на печати, теперь же стала комплексным производителем декоративных покрытий.
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