"Шаттдекор" в Тюмени наращивает производственные мощности

09:49 18 февраля 2017
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t-l.ru
| Фото: t-l.ru

Тюменский филиал ООО "Шаттдекор" запустил второй пропиточный канал фирмы Vits и увеличил свои производственные мощности до проектных - 35 500 тыс. кв. метров меламиновой плёнки в год.

Как сообщил начальник отдела продаж декоративных плёнок Александр Панюхин, создание второго пропиточного канала в Тюмени дает возможность проявлять заводу гибкость при выполнении заказов. Это плюс как для производства, так и для клиентов.

Генеральный директор ООО "Шаттдекор" Йенс Пальмен отмечает, что все работы по установке и пуско-наладке производственных мощностей велись собственными силами, без привлечения технических специалистов из сторонних организаций.

Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, компания "Шаттдекор" поначалу специализировалась лишь на печати, теперь же стала комплексным производителем декоративных покрытий.

Теги: инвестиции , производство , завод
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