Запсибкомбанк подтвердил статус надежного и ответственного работодателя

"Сертификат доверия" выдала Государственная инспекция труда в Тюменской области Запсибкомбанку 17 января 2017 года.

Проект "Добровольное декларирование деятельности работодателя по соблюдению трудовых прав работников" реализуется для защиты трудовых прав работников и привлекательности предприятий и организаций на рынке труда. Участники проекта, гарантированно соблюдающие трудовые права работников, получают "Сертификат доверия" и вносятся в реестр добросовестных работодателей. В список тюменской инспекции с 2010 по 2016 год внесено немногим более тридцати организаций.

"Запсибкомбанк неукоснительно соблюдает требования трудового законодательства, что позитивно отражается на социальной стабильности и лояльности коллег. В банке продуманная система материальной поддержки сотрудников, действует свой совет ветеранов, проводятся неформальные мероприятия, направленные на укрепление командного духа, а инициативные и разделяющие корпоративные ценности специалисты регулярно поощряются, получают поддержку в карьерном становлении", - прокомментировала начальник департамента персонала и организационного развития ПАО "Запсибкомбанк" Марина Андреева.

Отметим, это далеко не первое признание. Так, в 2014 году Запсибкомбанк стал лауреатом регионального конкурса "Лучшие работодатели УрФО". И это неслучайно. Банк не только активно участвует в экономическом развитии региона, но и старается улучшать его социальный климат. Создавая новые рабочие места и комфортные условия работы, он дает многим тюменским семьям возможность строить планы на будущее и осуществлять мечты.

"В Запсибкомбанке есть все условия для того, чтобы каждый из нас постоянно развивался и был успешен, ведь мы единая команда профессионалов, а значит от каждого из нас зависит наше общее благосостояние. Один из принципов банка - ответственность перед обществом, частью которого он является. Соблюдение трудового законодательства как нельзя лучше отвечает этому принципу", - добавила Марина Андреева.