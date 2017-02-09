"Главрыба" откроет в Тюмени свои магазины

Фото предоставлено администрацией Ишима

Ишимское предприятие "Главрыба" производит восемь тонн продукции в месяц. Местные жители уже оценили ее качество и вкус. В 2017 году попробовать рыбу, пельмени ручной работы, биточки, котлеты и а также колбасу из щуки, пеляди и сельди смогут и тюменцы - собственник сейчас выбирает места для открытия магазинов.

"Главрыба" выпускает свыше 80 наименований продукции, рыба поставляется из северных округов Екатеринбурга и Новосибирска, сырье проходит санитарный контроль. В цехе соблюдаются все правила обработки и технологические регламенты, сообщил руководитель предприятия Андрей Уренюк.

В администрации Ишима отметили, что завод по переработке рыбы открыт в рамках инвестиционного проекта в конце прошлого года. Следующий проект - торговый центр по соседству с рыбным производством - будет реализован летом. Глава муниципалитета Федор Шишкин обещает помочь предпринимателю в решении вопросов по подведению к объекту газа и других сетей. Объем инвестиций в новый проект - 50 млн рублей, работу в центре найдут около ста человек.