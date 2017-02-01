Банкнота достоинством 2 тысячи рублей будет напоминать о Тюмени

На новой купюре номиналом 2 000 нашлось место вантовому мосту, как и просили тюменцы. Правда, речь о вантовом мосте во Владивостоке на острове Русский, но это не повод отчаиваться. На другой стороне банкноты появится космодром "Восточный" в Амурской области.

В свою очередь, на 200-рублевой купюре россияне увидят Севастополь, а точнее - памятник затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический. За такой вид дизайн проголосовали более трех миллионов человек, сообщается на сайте Банка России. Новые купюры поступят в обращение в конце 2017 года.

Напомним, общероссийский конкурс по выбору символов для новых банкнот проводился с июня по октябрь прошлого года. Всего было представлено свыше пяти тысяч достопримечательностей из 1 113 городов. В частности, Тюмень предложила отразить на деньгах Мост влюбленных и набережную Туры.

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Это, кстати, не первая попытка тюменцев попасть на банкноты: еще в апреле горожане собрали почти полторы тысячи подписей под петицией, в которой просили главу Центробанка Эльвиру Набиуллину отразить на 200-рублевке вантовый мост.

Центробанк РФ заявил о выпуске купюр номиналом 200 и 2000 рублей. Просим рассмотреть возможность изображения на новой купюре города Тюмень. Считаем, что вклад города Тюмень в историю, экономику и науку, достаточен для увековечивания его на государственных денежных знаках.

Отчасти желание горожан сбылось. Стоит ли расстраиваться, что на купюре не тюменский мост? Навряд ли. Во-первых, Владивосток основан не кем иным, как уроженцем нашего города прапорщиком Николаем Комаровым. Во-вторых, там имеется сопка Тюменская (она же сопка Буссе), с которой можно взирать как раз на этот самый вантовый мост.

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В-третьих, мы же понимаем, что Владивосток - это очень далеко, дорого, и не всякий сможет приехать туда. И если расположенная на нескольких важных дорогах Тюмень предоставляет возможность многим россиянам лично убедиться в красоте Моста влюбленных, то увидеть мост на остров Русский большинство сможет только на купюре.