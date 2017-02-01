Администрация Нижневартовска поблагодарила Запсибкомбанк за благотвроительность

11:00 01 февраля 2017
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Нижневартовскому подразделению Запсибкомбанка вручен Почетный диплом администрации города за активную благотворительную и спонсорскую деятельность. В течение всего 2016 года Нижневартовский дополнительный офис сотрудничал с муниципальной системой образования города, школьниками, студентами, ветеранами, фондом "Сердце отдаем детям". 

"Нижневартовское подразделение Запсибкомбанка участвует во всех социально значимых проектах города, оказывая при этом спонсорскую и благотворительную помощь, а также содействие в организации прохождения практики студентами высших учебных и средних специальных учебных заведений города", - комментирует директор ДО "Нижневартовский" Елена Коробцева.  

Теги: награды , Запсибкомбанк , банки
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