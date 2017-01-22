В Нижнетавдинском районе строят мощный свинокомплекс

Строительство первой очереди свинокомплекса "Тюменский" в Нижнетавдинском районе завершится в июле 2017 года, в нее войдут площадка из корпусов репродуктора, доращивания и откорма, контрольно-пропускной пункт, зона карантинного содержания, станция водоподготовки.

Как сообщили в региональном департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства, на данный момент уже готов фундамент комплекса, смонтировано ограждение, построены КПП и сопутствующие основному производству здания. В некоторых корпусах уже приступили к монтажу немецкого технологического оборудования.



Проект реализует "Сибирская Аграрная Группа" при поддержке департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области. Объем инвестиций составляет 1,7 млрд рублей. Свинокомплекс замкнутого цикла рассчитан на 23 тысячи голов единовременного содержания, включая собственный цех первичной переработки и комбикормовой завод мощностью – 10 тонн в час.