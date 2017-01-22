В Нижнетавдинском районе строят мощный свинокомплекс

17:19 22 января 2017
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balashover.ru
| Фото: balashover.ru

Строительство первой очереди свинокомплекса "Тюменский" в Нижнетавдинском районе завершится в июле 2017 года, в нее войдут площадка из корпусов репродуктора, доращивания и откорма, контрольно-пропускной пункт, зона карантинного содержания, станция водоподготовки. 

Как сообщили в региональном департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства, на данный момент уже готов фундамент комплекса, смонтировано ограждение, построены КПП и сопутствующие основному производству здания. В некоторых корпусах уже приступили к монтажу немецкого технологического оборудования.

Проект реализует "Сибирская Аграрная Группа" при поддержке департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области. Объем инвестиций составляет 1,7 млрд рублей. Свинокомплекс замкнутого цикла рассчитан на 23 тысячи голов единовременного содержания, включая собственный цех первичной переработки и комбикормовой завод мощностью – 10 тонн в час. 

Теги: строительство , инвестиции , свинокомплекс , Нижнетавдинский район , АПК
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