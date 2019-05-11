Свинокомплеск в Нижней Тавде наращивает поголовье

Поголовье свиней нижнетавдинского свинокомплекса к декабрю 2019 года достигнет 26 тысяч, а к 2020 году предприятие выйдет на полную мощность.

Напомним, что на момент открытия комплека в октябре 2017 года поголовье составляло 1450 голов. С января начали осеменять свинок и получать собственных поросят. К концу 2019 года число свиноматок планируют увеличить до 1850 голов. Более 630 тонн мяса было реализовано в свинокомплексе за первый квартал 2019 года, пишет "Тюменская область сегодня".

"Прирост молодняка в сутки – 950 граммов. До 120 кг поросенок вырастает за 170 дней. Это высокие показатели, которые зависят и от породы, и от корма. Селекционной работе и работе с кормами уделяем первостепенное значение. Используем 10 полнорационных рецептов. Для каждой половозрастной группы – свое меню", — рассказал руководитель предприятия Анатолий Баталов.

Добавим, что на свинокомплексе трудятся 249 человек.