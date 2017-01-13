Запсибкомбанк запустил обучающую программу "Мини-Мани"

Новая программа для детей и их родителей "Мини-Мани" поможет просто, доступно, эффективно и интересно рассказать ребенку о таких важных понятиях, как "деньги", "экономия и сбережения", "затраты и бюджет", "банк и банковские продукты". Родители смогут воспитать в детях правильное отношение к деньгам — научить их договариваться с собственными желаниями и бюджетом, делать накопления и двигаться к поставленным финансовым целям, правильно расходовать свои накопленные средства, экономить и приумножать, понимать и использовать по назначению возможности современных финансовых инструментов.

"Знания о деньгах очень важны, так как люди пользуются деньгами почти каждый день, рассчитываются ими за покупки и услуги, с их помощью стремятся реализовать свои мечты. Сегодняшние дети через несколько лет будут активными пользователями финансовых услуг, и те принципы и навыки обращения с деньгами, которые они приобретают в детстве, будут воспроизводиться в их взрослой жизни. Именно поэтому важно научить детей грамотному управлению деньгами, пониманию семейного бюджета и бережному отношению к тратам. В программе "Мини-Мани" вы найдете необходимую информацию, которая поможет вам в формировании этих знаний", - рассказала начальник управления по связям с общественностью и рекламы Ирина Романенко.

Мини и Мани - смышлёные и любознательные ребята, которые любят выполнять задания и искать приключения. Познавательная программа разделена на три подпрограммы для различных возрастных групп:

"Малыш" — для детей 5‑6 лет

"Юниор" — для детей 7‑9 лет

"Тинейджер" — для подростков 10‑14 лет

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