Старшеклассникам рассказали об особенностях работы в банковском секторе

17:00 12 января 2017
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Запсибкомбанк

Заинтересованных в получении финансово-экономического образования старшеклассников пригласили в Центр индивидуального развития Сургута в рамках профориентационной работы. В мероприятии приняли участие учащиеся  9-11 классов из пяти учебных заведений города.

На встрече начальник дополнительного офиса  Запсибкомбанка "На 30 лет Победы" Антон Мовко рассказал об  особенностях  работы в банковском секторе. Ребят интересовало, в каких учебных заведениях можно получить образование, чтобы работать в этой сфере, и какие нужно сдавать экзамены для поступления, чем экономист отличается от финансиста, и как дорасти до начальника.

"Приятно поделиться знаниями и опытом, ответить на интересующие ребят вопросы, выступление перед старшеклассниками прошло на одном дыхании. Надеюсь, что ребятам передался профессиональный настрой и деятельная энергия", - прокомментировал Антон Мовко.

Теги: образование , Запсибкомбанк , банки
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