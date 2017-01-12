Старшеклассникам рассказали об особенностях работы в банковском секторе

Запсибкомбанк

Заинтересованных в получении финансово-экономического образования старшеклассников пригласили в Центр индивидуального развития Сургута в рамках профориентационной работы. В мероприятии приняли участие учащиеся 9-11 классов из пяти учебных заведений города.

На встрече начальник дополнительного офиса Запсибкомбанка "На 30 лет Победы" Антон Мовко рассказал об особенностях работы в банковском секторе. Ребят интересовало, в каких учебных заведениях можно получить образование, чтобы работать в этой сфере, и какие нужно сдавать экзамены для поступления, чем экономист отличается от финансиста, и как дорасти до начальника.

"Приятно поделиться знаниями и опытом, ответить на интересующие ребят вопросы, выступление перед старшеклассниками прошло на одном дыхании. Надеюсь, что ребятам передался профессиональный настрой и деятельная энергия", - прокомментировал Антон Мовко.