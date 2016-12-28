"Золотые луга" готовы удовлетворить спрос на сыры местного производства

Сыры местного производства набирают популярность в Тюменской области. Компания "Золотые луга", один из крупнейших переработчиков молока в Западной Сибири, готова удовлетворить растущий спрос. Так, по итогам 2015 года продажи выросли в 1,5 раза и составили около 250 тонн.

Настоящий полутвердый сыр более 50 лет производят в Ишиме. Он славится натуральностью и необычайным вкусом. Сыровары не используют вредных растительных добавок, искусственно продлевающих срок годности продукта. По качеству этот продукт может быть сопоставим с дорогими импортными сырами.

Напомним, "Золотые луга" ввели в продажу полутвердые сыры "Пошехонский" и "Голландский" в конце 2014 года в связи с санкциями и с тех пор расширили ассортимент в этом сегменте, который до сих пор остается слабо заполненным. На сегодняшний день компания производит четыре вида полутвердых сыров: к "Пошехонскому" и "Голландскому" добавились "Гауда" и "Эдам". При этом производитель использует два вида фасовки, в том числе вакуумную упаковку.

"Сыры компании особенны тем, что производятся из молока только высшего сорта и не содержат растительных жиров и консервантов. Продукт изготавливается в парафине по традиционной методике путем созревания в течение месяца в особых температурных условиях, влажности и света", - отметила директор по продажам АО "Золотые луга" Юлия Шамшурина.

Натуральность и качество этих сыров подтверждается и сроком годности. Например, у "Голландского" весового он составляет 3 месяца, у фасованного в вакуумной упаковке – всего 25 суток.

Качество и вкус сыров ТМ "Золотые Луга" отмечены не только покупателями, но и экспертами. Сыры неоднократно становились победителями различных конкурсов. Среди последних достижений – награды фестиваля качества сыров, масла и масложировой продукции, которые вручали в октябре в Екатеринбурге. Компания получила четыре диплома I степени – за все производимые фирмой полутвердые сыры: "Пошехонский", "Голландский", "Гауда" и "Эдам". А в декабре они стали дипломантами конкурса "100 лучших товаров России", сыры "Пошехонский" и "Голландский" - лауреатами конкурса "Лучшие товары и услуги Тюменской области", "Гауда" и "Эдам" - дипломантами престижного регионального состязания товаропроизводителей.

Отметим, о важности развития производства сыров на территории региона заявил заместитель губернатора, директор департамента АПК Тюменской области Владимир Чейметов на заседании комитета областной думы по аграрным вопросам и земельным отношениям. По его мнению, ситуация с производством полутвердых и мягких сыров складывается благополучная. В этом заслуга предприятий, которые активно расширяют ассортимент выпускаемой продукцией. В их числе – АО "Золотые луга".

Однако, по словам экспертов, на сегодняшний день местные производители сталкиваются с рядом проблем при реализации своей продукции. Так, розничную торговлю вытесняют крупные торговые сети, которые в условиях кризиса продолжают наращивать свое присутствие в регионах. Гипермаркеты выставляют на прилавки товары более низкой ценовой категории, уступающие по качеству местным продуктам, в том числе сырные продукты, которые приравнивают к натуральным сырам. Это существенно ограничивает возможности местных производителей, в том числе компании "Золотые луга", по увеличению представленности продукции на полках торговых сетей.

Справка. АО "Золотые Луга" является одним из крупнейших производителей молочной продукции на территории Урала и Западной Сибири. Компания имеет два завода по переработке молочной продукции: молочный комбинат "Ситниковский" и молочный комбинат "Ишимский". В МК "Ситниковский" находится основное производство цельномолочной продукции и творога. Компания реализует продукцию трех торговых марок: "Золотые луга", "Ситниковское", "Живи здорОво!".