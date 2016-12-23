"Платон" мне друг, но тариф дороже. В два раза со следующего года

Чиновники не оставляют надежд на повышение тарифа в системе "Платон" хотя бы до близкого к первоначально запланированному уровню. Как сообщает "Российская газета", министр транспорта России Максим Соколов заявил вчера журналистам о сохраняющейся актуальности планов увеличения тарифа в два раза - с нынешних 1,53 рубля за километр пути до 3,06 рубля. Когда именно произойдет это повышение, пока неизвестно.

Изначально тариф должен был составить вообще 3,73 рубля за километр пути. Однако в связи с протестами дальнобойщиков было решено временно ввести пониженный тариф на уровне 1,53 рубля. Он должен был действовать до 1 марта 2016 года, но затем срок продлили до осени, а затем опять продлили - на неопределенное время.

Вопреки ожиданиям, система "Платон" не оказала пока негативного влияния на развитие автотранспорта. По данным Росстата за январь-октябрь, автомобили по-прежнему перевозят больше всего грузов в нашей стране - 69,4%. В этом году общий объем перевезенных грузов вырос в целом по России на 1,4%, а по автотранспорту - на 1,8%.

По информации "Ведомостей", за год с небольшим работы системы "Платон" (по состоянию на 12 декабря) в дорожный фонд поступило 18 миллиардов рублей.