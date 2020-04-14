Тюменцев знакомят с коллекцией музыкальных инструментов

Тюменское музейно-просветительское объединение продолжает работу в формате онлайн.
Все желающие могут зайти на официальные ресурсы ТМПО и открыть для себя много новой и полезной информации.
К примеру, в новом выпуске профессора Вездеходикова можно узнать больше о музыкальных инструментах. Они хранят в себе множество секретов и тайн. Вместе с ними мы грустим, радуемся, плачем и веселимся.
Присоединяйтесь к просмотру всей семьей!
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