Тюменцев знакомят с коллекцией музыкальных инструментов

Тюменское музейно-просветительское объединение продолжает работу в формате онлайн.

Все желающие могут зайти на официальные ресурсы ТМПО и открыть для себя много новой и полезной информации.

К примеру, в новом выпуске профессора Вездеходикова можно узнать больше о музыкальных инструментах. Они хранят в себе множество секретов и тайн. Вместе с ними мы грустим, радуемся, плачем и веселимся.

Присоединяйтесь к просмотру всей семьей!