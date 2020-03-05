Красочно и с большим размахом тюменцы встретили весну вместе с Радио Шансон на базе отдыха Верхний бор

Фото предоставлено организаторами

Встречать Масленицу с Радио Шансон уже давно стало доброй традицией тюменцев. Ежегодно празднования проходят на Верхнем бору и являются, пожалуй, самыми масштабными в Тюмени.

Победителем в конкурсе на лучшее чучело и обладателем рекордного приза в 10 00 р. стала Надежда Завьялова. Надежда и ее многочисленная команда участвуют в конкурсе уже 5 раз. 5 юбилейный раз с чучелом под номером 5! "Это судьба, а для нас еще и прекрасная традиция!" - признается Надежда.

Душой праздника стали ведущие нового утреннего шоу "Две Звезды" на Радио Шансон Жанна Гордеева и Тимур Шквал. Ребятам удалось создать особую атмосферу праздника внутри которой было одинаково душевно и весело всем – и взрослым и детям.

С русским размахом прошли масленичные конкурсы и молодецкие забавы. Без подарков не остался практически никто, Жанна и Тимур вручали призы от партнеров проекта - дилерского центра LADA Тюмень-АВТОВАЗ, ПАО "Птицефабрики "Боровская" и доставки пирогов "Сила вкуса".

Не обошлось и без насыщенной концертной программы: коллектив народной песни "Сударушка", настоящий гопак, детский хор, аниматоры на ходулях! Если вам не удалось побывать на Масленице от Радио Шансон в этом году, приходите в следующем! Следите за новостями радиовтюмени.рф.