Тюменцев приглашают проводить Зимушку и встретить красавицу Весну

Афиша предоставлена организаторами

Широкая Масленица закружит тюменцев 1 марта в 12 часов на Масловском взвозе реки Туры. Яркое и веселое гуляние готовят горожанам. Традиционно во время праздника будет проходить розыгрыш призов каждый час.

Русский народ во все времена обожал Масленицу. Ритуалы праздника были расписаны по дням, и было очень важно их придерживаться. Организаторы продумали любимый праздник народа до мелочей и подготовили целую серию развлечений.

Самые смелые и ловкие испытают себя в кулачных боях, милые девушки сплетут самую большую косу, юных гостей порадует красочное театральное представление на сцене, всем по душе придутся масленичные игры и казачьи забавы, а красавица Весна в своей Резиденции встретит со всей теплотой и любовью. Кроме того, любой желающий сможет принять участие в конкурсе на лучшее чучело Масленицы.

Конечно, не обойдется и без ценных призов. Каждый час на сцене будут разыгрывать различные призы и подарки от партнеров праздника.

Всех от мала до велика приглашают вместе проводить Зимушку и встретить Весну. Официальный хештег праздника #масленица72. Организатором "Широкой Масленицы" выступают Центр культуры и творчества "Тюмень" совместно с Департаментом культуры администрации города Тюмени.

Информационные партнеры: телеканал "Тюменское время", Дорожное радио, Карта справочник 2ГИС, маршрутное телевидение и информационный проект "АфишаТюмень".