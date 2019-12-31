Что посмотреть в новогодние каникулы?

Фото: Disney

Многие уже предвкушают новогодние каникулы и строят планы, чем заняться в выходные. Традиционной частью отдыха станет просмотр фильмов, передач и мультфильмов, на которые не хватало времени весь год. Что посмотреть - в специальной праздничной подборке "Дом.ru".

Начинаем отдыхать заранее

Начнем прямо сегодня, не дожидаясь боя курантов. Например, с "Зеленой книги" (16+), получившей "Оскара" как "Лучший фильм". Бывший вышибала Тони нанимается водителем к темнокожему музыканту с аристократическими манерами, Дону Ширли. Они отправляются в тур по южным штатам, где в 1960-х еще царили расовые предрассудки. Посмотреть фильм можно 28-29 декабря на канале ViP Premiere.

30 декабря рекомендуем посмотреть сразу 2 хороших фильма "Бегущий по лезвию 2049" (18+) на "Кинохите" и "Человек-паук: Возвращение домой" (16+) на "Киносемье".

30 и 31 декабря в эфире ViP Premiere третья часть популярного мультфильма "Как приручить дракона" (6+). Юный вождь викингов Иккинг и его лучший друг, ручной дракон Беззубик, переживают новые приключения: Беззубик встречает любовь, сталкивается с жестоким охотником и открывает тайный мир драконов. Но не все люди разделяют любовь к волшебным существам. Остров Олух обступают целые полчища охотников, к которым присоединяется хищный и опасный Гриммель. Чтобы спастись от их преследования, Иккинг вместе с Беззубиком отправляется на поиски тайного драконьего мира, где нет места человеку.

Развлечения для всей семьи

В январе телеканал ViP Premiere соберёт всю семью перед экранами, чтобы вместе провести время за просмотром любимых мультфильмов.

4 января зрителей ждет анимационная комедия "Тайная жизнь домашних животных 2" (6+). Жизнь джек-рассел-терьера Макса переворачивается, когда у его любимой хозяйки рождается сын Лиам. Оказывается, забота о ребенке – это большой стресс даже для самого храброго пса: как бы этот странный большой мир не принес вреда маленькому человеку. После похода к ветеринару Макса вместе с Дюком и Лиамом отправляют на оздоровительный отдых в деревню. Городскому псу предстоит столкнуться с трудностями сельской жизни и заглянуть в лицо своему страху.

Зеленый монстр-ворчун "Гринч" (6+) терпеть не может жителей родного городка за свое несчастливое детство и одинокую жизнь. Чтобы отомстить всем и сразу, он решает устроить худший в истории Новый год и разрабатывает злодейский план, как под видом Санта-Клауса украсть все подарки и украшения в городе. Что из этого выйдет – смотрите 6 января.

Поклонников творчества Джоан Роуллинг ждет большой новогодний показ фильмов о Гарри Поттере (12+). Каждый день с 1 по 8 января в эфире очередная серия о мальчике-волшебнике и его враге Волан-де-Морте.

Кинотеатр дома

Устроить кинотеатр дома и посмотреть самые свежие новинки кинопроката могут пользователи цифровых приставок и приложения для Smart TV "Дом.ru Movix". С 31 декабря в видеотеке доступен фильм "Малефисента: Владычица тьмы" (6+). Действие фэнтези происходит через несколько лет после того, как Малефисента наложила злые чары на принцессу Аврору. Повзрослевшая Аврора решает выйти замуж за принца, что порождает войну между волшебными существами и армией властной королевы Ингрид, матери принца. Темной чародейке предстоит не только защищать магический мир, но и открыть собственное призвание.

Со 2 января доступен фантастический боевик "Гемини" (12+) с Уиллом Смитом в главной роли. Отставной спецагент Генри Броган (Уилл Смит) раскрывает заговор своих бывших начальников и превращается в живую мишень. За ним посылают его собственного клона – только на много лет моложе, сильнее и свирепее. Теперь его новый противник угадывает наперед его шаги.

Слоган к фильму "Рэмбо: Последняя кровь" (18+) - "настоящий герой бьётся до конца". Именно эти слова как нельзя лучше подходят к ветерану Джону Рэмбо. В новой, пятой, части он оставляет тихую жизнь на ранчо, чтобы спасти свою похищенную воспитанницу. Он едет в Мексику, где сталкивается с могущественным преступным картелем. Так Рэмбо снова встает на тропу войны, которая на самом деле никогда и не отпускала своего лучшего солдата. Смотрите в видеотеке с 3 января.

Самое время начать смотреть сериалы

Поклонников сериалов ждут сразу две премьеры на канале Amedia HIT. С 1 января стартует 1 сезон продюсерского проекта певца Дрейка с любимицей подростков Зендеей в главной роли – сериал "Эйфория" (18+). Это откровенная молодежная драма, в центре истории — 17-летняя Ру Беннетт (Зендея), вернувшаяся в родной дом после лечения в реабилитационной клинике. Не теряя времени, она опять берется за старые привычки, однако появление в городе девушки

Джулс становится для Ру знаком надежды. В этот же день стартует самое высоко оцененное телешоу в истории по версии IMDb - мини-сериал "Чернобыль" (16+), который воссоздает детали аварии на АЭС, рассказывая о жертвах, принесенных ради спасения от трагедии.

На Fox Life ждут 6 сезон "Чикаго в огне" (16+) с Джесси Спенсером и "Пожарная часть 19" (16+). Последний - это второй по счету спин-офф одного из самых рейтинговых и популярных американских сериалов "Анатомия страсти", которая поведает о буднях бравых сиэтлских пожарных, которые каждый день рискуют своими жизнями, спасая людей. Среди них – молодая девушка Энди (Джессика Ортиз), которая буквально выросла на этой пожарной станции и решила продолжить дело своего отца. Смотрите, начиная с 6 января.

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Приятного просмотра и отличного праздничного настроения!