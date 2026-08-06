Более 3 тысяч бегунов соберет в августе Тобольский марафон

Подготовка к Тобольскому марафону выходит на финишную прямую - в этом году он пройдет 22 и 23 августа, участвовать в нем планируют более трех тысяч человек со всей страны, сообщил глава города Петр Вагин.

"Дистанции на любой вкус, атмосфера праздника и возможность стать частью большого события. Девиз "Иду на рекорд!" чувствуется во всём. Жду всех на старте!" - написал Вагин в своем канале на платформе "Макс".