На Ямале 36 человек заразились сальмонеллезом после упопребления еды из доставки

В Салехарде возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности после того, как с 1 по 2 августа 36 жителей города Салехарда, в том числе 7 несовершеннолетние, в результате употребления в пищу продукции доставки "WASABI89" с признаками отравления обратились за медпомощью. Четверо из них находятся на стационарном лечении, у каждого обратившегося установлен предварительный диагноз – сальмонеллез.

Сейчас проводятся судебно-медицинские экспертизы и иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в аппарате следственного управления.