Футзальный клуб "Тюмень" сохранил капитана, продлив с ним контракт

Недавно "Тюмень" стала серебряным призером чемпионата России по футзалу. Сейчас команда находится в отпуске, но работа по формированию состава на следующий сезон – в самом разгаре.

Президент футзального клуба "Тюмень" Александр Попов подтвердил, что был продлен контракт с 37-летним капитаном команды Александром Упалевым.

– Упалев еще на год остается. Он – капитан и настоящий боец. Александр сильно переживал, что из-за травмы пропустил решающие матчи сезона с "Ухтой". Он бы помог, конечно, команде в финале, – рассказал Александр Валентинович.

Упалев – воспитанник клуба. Он почти всю игровую карьеру выступает за "Тюмень", за исключением нескольких аренд в московский КПРФ и непродолжительному выступлению за "Кайрат" из Казахстана.

Также Александр Попов подтвердил, что в клубе останется и другой опытный воспитанник клуба, 37-летний Евгений Мурашов. Он является уроженцем села Солобоева Исетского округа.

Сразу по окончании успешного сезона началась формирование состава нас следующий сезон, - сообщает Тюменская область сегодня.