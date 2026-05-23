ФК "Тюмень" постарается взять реванш у "Амкар-Пермь" в предстоящем матче

ФК "Тюмень" проведет второй матч в Серебряной группе LEON-Второй лиги "А". В воскресенье, 24 мая, наш клуб примет "Амкар-Пермь".

Соперник с 21 очком сейчас в первой пятерке турнирной таблицы. "Тюмень" после первого крупного поражения в Серебре на седьмом месте. Справедливости ради отметим, что они уступили лидеру турнирной таблицы – кировскому "Динамо".

Наш клуб на данный момент набрал 18 очков. Из 14 сыгранных матчей было пять побед, три ничьих. Самая крупная победа – 7:2 – была над московским "Динамо-2".

Напомним, что в апреле соперники встречались в Перми. Тогда "Амкар" обыграл "Тюмень" со счетом 2:0. Так что команда попытается взять реванш.

В воскресенье, 24 мая, домашний матч начнется в 18.00, билеты уже в продаже.

В сезоне клубу остается сыграть четыре матча, так что поддержка болельщиков нужна как никогда. 30 мая и 6 июня состоятся выездные поединки: с "Зенитом-2" и "Кубанью". Завершит сезон домашняя встреча с "Аланией" 14 июня, - сообщает Вслух.ру.

