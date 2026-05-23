Жителям Тюмени расскажут, как получить до 150 тысяч рублей на реализацию своего проекта

24 мая в 19 часов на уличной площадке "Конторы пароходства" проведут встречу лидеров сообществ "Люди и идеи". Участники узнают о Программе поддержки сообществ, о возможности получения до 150 тыс. рублей на социально-ориентированные проекты, а также смогут воспользоваться экспресс-консультациями от продюсеров. Для участия необходима регистрация в группе "Контора пароходства".

Участниками могут стать как начинающие лидеры — те, кто находится на стадии начала сотрудничества и готов продолжать совместное развитие в пространствах и проектах, так и зрелые лидеры сообществ — с многолетним опытом, устойчивой экспертностью, активностью в соцсетях и цитируемостью в СМИ.

На встрече организаторы представят Программу поддержки сообществ, а именно: сроки и порядок подачи заявок, критерии отбора, а также допустимые статьи расходов, на которые может быть направлена финансовая поддержка до 150 тыс. рублей.

"Мы не просто хотим рассказать о Программе поддержки сообществ. Для нас важнее дать людям живые инструменты: экспресс-консультации от экспертов, новые знакомства, понимание, что их идея кому-то нужна. А главное — создать легкую, теплую, поддерживающую атмосферу, где каждый ощутит старт своей инициативы", — поделился Илья Титов, заместитель генерального директора АНО "Агентство современных коммуникаций".

Также для тюменцев организуют несколько интерактивных зон. На площадке "Свидание с идеей" участники получат экспресс-консультации от продюсеров проекта. Это возможность обсудить свою инициативу, получить обратную связь и рекомендации по развитию.

Тюменский фиджитал-центр представит интерактивную точку "Вызов себе". Участники смогут посоревноваться в фиджитал-дисциплинах: Just dance, ритм-симуляторы и файтинги.

На мастер-классе "Для бабули и дедули" участники распишут горшочки для комнатных растений под сопровождением экологического объединения 5R и посадят в них саженцы вместе с тюменским отделением Всероссийского общественного движения "Волонтеры леса". Они также напишут письма с пожеланиями для пожилых людей, находящихся на длительном содержании в Ярковском доме социального обслуживания. По итогу мастер-класса сформируют комплексные подарки с посылом продолжить общение в формате "друг по переписке", - сообщает Мой-портал.ру.

