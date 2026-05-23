Юристы напомнили: пропажа вещей из гардероба требует обращения в полицию

Номерки и жетоны из гардероба в кафе, театре или спортзале являются юридическим подтверждением того, что вы передали имущество на хранение. Однако закон защищает клиентов не всегда. Если будет доказано, что кража произошла из-за "грубой неосторожности" самого владельца или порча имущества вызвана дефектами самой вещи, организация платить не обязана, - сообщает КП-Тюмень.

"Заведение не всегда виновато в пропаже вещей. Существуют определенные условия, при которых ответственность с организации снимается. К ним относятся форс-мажорные обстоятельства, которые невозможно было предвидеть, или же специфические свойства самой вещи. Кроме того, клинику или ресторан не заставят платить за ущерб, если будет доказано, что кража произошла из-за грубой неосторожности или злого умысла самого клиента", - говорит юрист Александр Бударагин.