МФК "Тюмень" сыграет заключительный выездной тур Суперлиги перед плей-офф

Последний, 26-й, тур БЕТСИТИ Суперлиги по мини-футболу в республике Коми проведет МФК "Тюмень". 25 и 26 апреля, клуб сыграет в Сыктывкаре с "Новой генерацией".

Как выяснил "Вслух.ру", "Тюмень" сейчас на шестом месте в турнирной таблице Суперлиги с 81 игровым баллом. За 46 матчей клуб одержал 28 побед, в том числе 21 – в основное время. В плей-офф выйдут восемь сильнейших клубов.

У "Новой генерации" не осталось шансов пройти в следующий тур: 11 место с 49 баллами.

Исходя из регламента, плей-офф стартует 1 мая. Пары будут сформированы по принципу: самая высокая позиция – самая низкая. То есть клуб, финишировавший в регулярном чемпионате на первом месте, ¼ финала начнет с командой, остановившейся на восьмом месте. Второе место встретится с седьмым и так далее.

Борьба в плей-офф будет идти до трех побед одной из команд. Следовательно, предусмотрено максимум пять матчей. Победитель пройдет в полуфинал, - сообщает Вслух.ру.

