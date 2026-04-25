МФК "Тюмень" сыграет заключительный выездной тур Суперлиги перед плей-офф

Последний, 26-й, тур БЕТСИТИ Суперлиги по мини-футболу в республике Коми проведет МФК "Тюмень". 25 и 26 апреля, клуб сыграет в Сыктывкаре с "Новой генерацией".
Как выяснил "Вслух.ру", "Тюмень" сейчас на шестом месте в турнирной таблице Суперлиги с 81 игровым баллом. За 46 матчей клуб одержал 28 побед, в том числе 21 – в основное время. В плей-офф выйдут восемь сильнейших клубов.
У "Новой генерации" не осталось шансов пройти в следующий тур: 11 место с 49 баллами.
Исходя из регламента, плей-офф стартует 1 мая. Пары будут сформированы по принципу: самая высокая позиция – самая низкая. То есть клуб, финишировавший в регулярном чемпионате на первом месте, ¼ финала начнет с командой, остановившейся на восьмом месте. Второе место встретится с седьмым и так далее.
Борьба в плей-офф будет идти до трех побед одной из команд. Следовательно, предусмотрено максимум пять матчей. Победитель пройдет в полуфинал, - сообщает Вслух.ру.
