Тюменская область впервые примет окружные старты по тяжелой атлетике

С 21 по 25 апреля в легкоатлетическом манеже состоятся окружные соревнования по тяжелой атлетике. Участие примут 250 спортсменов из всех регионов Уральского федерального округа, торжественное открытие пройдет в первый день соревнований в полдень.
Атлеты разыграют медали в классическом двоеборье (рывок и толчок классический). Честь Тюменской области будут защищать 40 сильнейших тяжелоатлетов. Для нашего региона это знаковое событие: окружной турнир проводится в Тюмени впервые. "Мы настроены показать себя с лучшей стороны, поэтому рассчитываем удивить всех масштабом соревнований. Все приготовления завершены, спортсмены нацелены на медали", — прокомментировал президент федерации тяжелой атлетики Тюменской области Дмитрий Баев.
Понаблюдать за состязаниями сильнейших тяжелоатлетов региона сможет каждый желающий – будет организована прямая трансляция в группе федерации тяжелой атлетики России.
