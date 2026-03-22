Тюменский хоккейный клуб "Рубин" откроет плей-офф ВХЛ матчами против "Рязани ВДВ": что нужно знать болельщикам

Борьбу за главный трофей — Кубок Чемпиона России – продолжат 16 сильнейших клубов ВХЛ. Тюменский ХК "Рубин" стартует в плей-офф.

По результатам OLIMPBET Чемпионата России по хоккею "Рубин" занял 11 место, набрав 75 очков. Из 62 матчей 34 закончились победой, в том числе 21 – в основное время, 9 по буллитам и 4 – в овертайм.

Соперником по 1/8 финала будет "Рязань ВДВ", этот клуб финишировал в регулярке на шестом месте, набрав 81 балл.

Все серии матчей плей-офф проводятся до четырех побед одной из команд, максимальное количество матчей в серии — семь. Если победитель не будет определен, станут добавлять 20-минутные овертаймы.

23 и 25 марта "Рубин" и "Рязань ВДВ" сыграют в Рязани, во Дворце спорта "Олимпийском". 28 и 30 марта – в Тюмени. В зависимости от итогов расписание могут продлить.

В 1/4 финала выйдут восемь клубов – победителей серии. В 1/2 финала – четыре, - сообщает Вслух.ру.

