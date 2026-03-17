Тюменцев зовут на Югорский лыжный марафон пакетными турами

Российские туроператоры запустили туристические программы для участия в XIII Югорском лыжном марафоне. На это повлиял двукратный рост спроса на авиабилеты, отели и экскурсии в дни проведения одного из самых ожидаемых и массовых спортивных событий России.

Любители зимних видов спорта и активного отдыха теперь могут отправиться на Югорский лыжный марафон в рамках готового туристического пакета. В п трехдневную путевку включают проживание, питание, трансфер на гонки и культурную программу с обзорной экскурсией, посещением этнографического музея под открытым небом и кернохранилища.

На Югорский лыжный марафон уже зарегистрировались больше 200 тюменцев. Соревнования традиционно проходят в Ханты-Мансийске в первые выходные апреля и собирают почти 4 000 участников на дистанциях в 5 км, 15 км, 25 км и 50 км свободным и классическим стилем, ретро– и детский забеги. Для зрителей предусмотрены развлечения и активности: от дегустации северной кухни до фотосессий в чумах и катаний на оленьих или собачьих упряжках.

Виталий Мосунов, вице-президент, управляющий ВТБ в ХМАО – Югре:

На марафон в этом году зарегистрировалось уже почти 3 тысячи лыжников, при этом число регионов участия выросло с 37 до 45. Впервые к нам собираются спортсмены Приморского края, Хакасии, Чукотского автономного округа, Костромы и Пензы. География Югорского лыжного марафона расширяется, поэтому организованные турпрограммы усилят внутренний и событийный туризм, предлагая участникам, болельщикам и путешественникам больше комфортных вариантов отдыха.

Евгений Дементьев, олимпийский чемпион, директор марафона:

Ежегодно в дни Югорского лыжного марафона Ханты-Мансийск принимает более 12 тысяч гостей, среди которых и олимпийские чемпионы, и юношеские команды, и семьи с детьми. Мы повышаем уровень комфорта и проведения культурного досуга, запускаем туристические программы, чтобы участники и болельщики со всей России могли познакомиться с богатыми традициями и историей нашего региона.

Югорский лыжный марафон входит в тройку самых массовых спортивных мероприятий России и проводится с 2013 г. правительством ХМАО-Югры, АУ "ЮграМегаСпорт", Федерацией лыжных гонок ХМАО-Югры при поддержке ВТБ. Информационный партнер – медиахолдинг "Югра".