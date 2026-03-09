Сезон по кругу: "Рубин" из Тюмени завершит чемпионат играми против стартовых соперников

11:37 09 марта 2026
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

ХК "Рубин" завершает OLIMPBET чемпионат России по хоккею среди команд Всероссийской хоккейной лиги. Клубу остаются последние четыре матча на выездной серии. Соперниками выступят команды, с которыми тюменцы начинали нынешний сезон.

12 марта "Рубин" сыграет в Альметьевске с местным "Нефтяником". Тюменцы постараются взять реванш после сентябрьского проигрыша (1:3). Отметим, что этот соперник уже гарантировал себе место в плей-офф.

Команда "Челны" в городе Набережные Челны ждет "Рубин" 14 марта. На старте клуб из Татарстана обыграл тюменцев в овертайме (1:2).

16 марта в Казани состоится матч с "БАРСом", который в сентябре всухую проиграл "Рубину" (4:0).

Финальный поединок регулярного чемпионата пройдет 18 марта с "ЦСК ВВС" в Самаре. Кстати, именно с этим соперником у "Рубина" прошел самый первый матч сезона, тюменцы тогда уступили по буллитам (2:3), - сообщает Вслух.ру.

 

16+

Теги: ХК Рубин
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Апрель, 2026