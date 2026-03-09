Сезон по кругу: "Рубин" из Тюмени завершит чемпионат играми против стартовых соперников

ХК "Рубин" завершает OLIMPBET чемпионат России по хоккею среди команд Всероссийской хоккейной лиги. Клубу остаются последние четыре матча на выездной серии. Соперниками выступят команды, с которыми тюменцы начинали нынешний сезон.

12 марта "Рубин" сыграет в Альметьевске с местным "Нефтяником". Тюменцы постараются взять реванш после сентябрьского проигрыша (1:3). Отметим, что этот соперник уже гарантировал себе место в плей-офф.

Команда "Челны" в городе Набережные Челны ждет "Рубин" 14 марта. На старте клуб из Татарстана обыграл тюменцев в овертайме (1:2).

16 марта в Казани состоится матч с "БАРСом", который в сентябре всухую проиграл "Рубину" (4:0).

Финальный поединок регулярного чемпионата пройдет 18 марта с "ЦСК ВВС" в Самаре. Кстати, именно с этим соперником у "Рубина" прошел самый первый матч сезона, тюменцы тогда уступили по буллитам (2:3), - сообщает Вслух.ру.

16+