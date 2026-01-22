Футболиста оштрафовали за оскорбление болельщика в Тюмени

В Тюмени по постановлению прокуратуры футболист оштрафован на 3 тысячи рублей за оскорбление болельщика в октябре 2025 года во время футбольного матча на стадионе "Геолог".

Установлено, что один из футболистов, проходя мимо зрительских трибун, вступил с болельщиком в диалог и публично нецензурно оскорбил его, унизив его честь и достоинство.

"Прокуратура возбудила в отношении футболиста дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственной форме). По результатам его рассмотрения суд признал футболиста виновным и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 3 тысяч рублей", - сообщили в облпрокуратуре.