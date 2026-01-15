Тюменские борцы взяли четыре медали Первенства УрФО в Кургане

Фото: ГАУ ТО "Центр подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд"

В Кургане состоялось первое в 2026 году Первенство Уральского федерального округа по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет. Борцы Тюменской области завоевали четыре медали.

Поединки прошли в спорткомплексе им. Горбенко. Владислав Довнорович стал лучшим в весовой категории до 110 кг, Марк Бирюков выиграл серебро в категории до 120 кг, третьи места заняли Мурад Балакишиев (до 71 кг) и Лев Глазков (до 80 кг).

В соревнованиях приняли участие более 180 спортсменов из Свердловской, Челябинской и Тюменской областей, ХМАО и ЯНАО. Показавшие лучшие результаты борцы завоевали путевки на всероссийское первенство, которое состоится в начале февраля.