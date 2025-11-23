МФК "Тюмень" проведет 12 тур Суперлиги по мини-футболу

МФК "Тюмень" проведет 12 тур БЕТСИТИ Суперлиги по мини-футболу на выезде. В Новосибирске наша команда сыграет с местным "Сибиряком". Поединки состоятся 23 и 24 ноября.
МФК "Тюмень" на данный момент заработал 35 игровых очков и находится на шестом месте в турнирной таблице. Из 20 матчей 12 закончились победой, в том числе девять – в основное время.
У соперника игра в сезоне не складывается: у "Сибиряка" из 20 матчей 17 поражений и восемь заработанных очков, - сообщает Вслух.ру.
0+
