МФК "Тюмень" проведет 12 тур Суперлиги по мини-футболу

20:36 22 ноября 2025
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

МФК "Тюмень" проведет 12 тур БЕТСИТИ Суперлиги по мини-футболу на выезде. В Новосибирске наша команда сыграет с местным "Сибиряком". Поединки состоятся 23 и 24 ноября.

МФК "Тюмень" на данный момент заработал 35 игровых очков и находится на шестом месте в турнирной таблице. Из 20 матчей 12 закончились победой, в том числе девять – в основное время.

У соперника игра в сезоне не складывается: у "Сибиряка" из 20 матчей 17 поражений и восемь заработанных очков, - сообщает Вслух.ру.

0+

Теги: минифутбол , МФК Тюмень
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Декабрь, 2025