Именные кресла в честь погибших на СВО футболистов появились в тюменском спорткомплексе

В память о тюменских футболистах - участниках СВО на трибунах СК “Центральный” созданы именные кресла, билеты на них купить невозможно - места навсегда останутся за близкими спортсменов.

Таблички с именами установлены перед матчем по футболу между клубами "Тюмень" и "Синара" при участии родных и близких героев. Владимир Медведев погиб в декабре 2024 года. За мужество и героизм посмертно награжден медалью "За отвагу" и орденом Мужества. Вадим Чернов погиб в июне 2023 года при выполнении боевого задания, проявив стойкость и мужество.

"Два наших парня - Вадим Чернов и Владимир Медведев - ушли на СВО, оба погибли. Мы решили почтить их память, выделив два места на трибунах. На каждом теперь есть табличка с именем ребят. Мы навсегда исключим эти места из продажи и каждый сезон будем дарить абонемент на наши матчи родителям героев”, - сказал специалист по развитию ФК "Тюмень" Шамиль Герейханов.

Таблички появились при содействии председателя комитета по социальной политике Тюменской областной думы, руководителя регионального исполкома партии “Единая Россия” Ольги Швецовой.