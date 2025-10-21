В Тюмени начинается турнир по фигурному катанию

Первенство города Тюмени по фигурному катанию на коньках на ледовой арене "Прибоя" пройдет с 21 по 23 октября, за это время более 140 талантливых фигуристов смогут продемонстрировать своё мастерство в коротких и произвольных программах.

Каждый день состязания будут начинаться в 9 часов.

Участниками турнира станут спортсмены разных возрастных категорий: мальчики и девочки (6-8, 9-12 лет), юноши и девушки (11-17 лет), юниоры и юниорки (13-19 лет), мужчины и женщины (16 лет и старше).

Организаторы соревнований: департамент по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени, МАУ ДО СШ "Прибой", Федерация фигурного катания на коньках.