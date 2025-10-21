Глава Тюмени передал Краснодону микроавтобус

Глава Тюмени Максим Афанасьев побывал с 4-дневным визитом в ЛНР, финальной точкой визита стало вручение ключей от микроавтобуса главе Краснодонского муниципального округа Сергею Козенко.

"Тюмень – Краснодону. Микроавтобус с такой надписью в официальной обстановке дарят Краснодонской Администрации. Передает ключи от автотранспорта лично глава Тюмени Максим Афанасьев. Он, вместе с делегацией, посетил республику с важной миссией", - сообщил Козенко в своем телеграм-канале.

От имени жителей Краснодонского округа Козенко поблагодарил тюменцев в лице главы города, депутатский корпус за бескорыстную помощь, постоянное внимание к округу и искреннюю поддержку.

"Тюменская область и город Тюмень — наши надежные друзья и партнеры, которые уже более трех лет оказывают реальную помощь в восстановлении и развитии Краснодонщины. Это и ремонт социальных объектов, и благоустройство общественных пространств, и поставки техники, и сегодня — новый шаг навстречу, который укрепляет наше сотрудничество", - отметил Козенко.

Новый микроавтобус будут использоваться для решения важнейших организационных задач муниципалитета, поездок молодежных делегаций и общественных инициатив.

В составе тюменской делегации в республике побывали депутат Тюменской облдумы Юрий Барначук, зампредседателя гордумы Андрей Голоус, президент федерации силового экстрима Тюменской области Александр Калинин. Комментируя поездку местным СМИ, Афанасьев сообщил, что в течение четырёхдневного визита его главной целью было посетить подразделения, где несут службу земляки-тюменцы и передать им мотоциклы, дроны, тёплую одежду и техническое оснащение.