Суд отложил рассмотрение иска на 1,5 млрд руб к Обь-Иртышскому пароходству за загрязнение Енисея

В Арбитражном суде Тюменской области после предварительного судебного заседания по иску Енисейского межрегионального управления Росприроднадзора о взыскании ущерба окружающей среде в размере 1 538 272 472 рублей с Обь-Иртышского речного пароходства за разлив дизтоплива на реке. решили перенести заседание из-за позиций сторон и включения в дело третьей стороны - Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Иск подан из-за того, что 8 июня следовавший по маршруту Красноярск-Дудинка буксир-толкач пароходства при прохождении речных порогов на реке Енисей получил пробоину и сел на мель у острова Островки. В результате из поврежденного топливного бака произошел разлив дизельного топлива, что нанесло ущерб окружающей среде.

В предварительном судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования в полном объеме. Представители ответчика факт аварии не оспаривают, но не согласны с расчетом причинённого вреда истца. Всвязи с этим и привлечению к участию в деле Западно-Сибирской транспортной прокуратуры по ее же ходатайству заседание решили отложить до 12 ноября и предложили сторонам совершить необходимые процессуальные действия, в том числе принять меры для урегулирования спора мирным путем.