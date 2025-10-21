Ввоз товаров из Китая в Тюменскую область вырос на 149%

Тюменская область увеличила товарооборот в первом полугодии 2025 году на 14,5% в сравнении с первым полугодием 2024-го, общий объем экспорта со странами СНГ вырос на 10,4%, импорт увеличился на 54,4%, особенно резко возросло количество закупленной продукции из Китая - на +149%, сообщает информационный центр правительства региона.

По данным департамента инвесполитики ТО, в регионе системно развивается сотрудничество со странами СНГ, в указанный период реализована целая серия деловых переговоров и визитов в Беларусь, Казахстан, Узбекистан. Цифры свидетельствуют о продолжающемся укреплении позиций стран СНГ в региональной экономике, а также о росте интереса к китайской продукции и технологиям со стороны тюменского бизнеса.