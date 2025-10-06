Первенство УрФО по гребному слалому прошло на озере Круглое

Фото: ГАУ ТО "Центр подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд"

В Тюмени на акватории озера Круглое со 2 по 4 октября состоялось Первенство Уральского федерального округа по гребному слалому среди юниоров и юниорок до 19 лет. Участие приняли 55 сильнейших спортсменов из Тюменской и Свердловской области, а также из Ханты-Мансийского автономного округа.

Обучающийся Центра подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд Даниил Низамов занял второе место в слаломе К-1 и выиграл серебро в слаломе 3хК-1 вместе с Даниилом Капитоновым и Константином Сычевым и в слаломе 3хС-1 в команде с Даниилом Капитоновым и Романом Максимовым (все представляют СШ №2). Кроме того, Даниил Низамов вышел в финал слалома К-1 экстрим, но занял четвертое место.

Медали разыгрывались в десяти видах программы. Всего на счету спортсменов Тюменской области - одно первое место, 5 вторых и 4 третьих результата.