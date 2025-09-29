Тюменцы примут участие в Кубке России по скалолазанию в Красноярске

В Красноярске с 3 по 7 октября состоится Кубок России по скалолазанию. В главном старте осени примут участие 154 спортсмена из 22 регионов.

Участники определят сильнейших в трех дисциплинах: "лазание на трудность", "лазание на скорость" и "боулдеринг". Тюменскую область на соревнованиях представят обучающиеся Центра подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд Евгения Лысенко и Александр Касимов, спортсмен-инструктор ЦПСК и ССК Александр Банников, а также спортсмены сборной команды региона Вячеслав Султанов и Леонид Доброславский. Сопровождает ребят тренер-преподаватель ЦПСР и ССК Сергей Сергеев.

Медали в лазании на трудность будут разыграны 3 и 4 октября (старт - в 8:00, здесь и далее - время тюменское), 5 октября спортсмены выступят в лазании на скорость (старт - в 11:15), закроет программу соревнований боулдеринг 6 и 7 октября (начало в 7:30). Будет организована видеотрансляция финальных раундов соревнований на ресурсах Федерации скалолазания России.

В лазании на трудность спортсменам предстоит преодолевать высокие трассы на скалодроме высотой 17 метров, демонстрируя свою выносливость и мастерство. На прохождение маршрута, который участники впервые видят перед стартом, есть всего 6 минут и 1 попытка.

На 15-метровых эталонных трассах международного образца участники будут соревноваться в дисциплине "лазание на скорость".

В боулдеринге спортсмены соревнуются в преодолении коротких трасс высотой до 5 метров, но очень сложных. Каждый маршрут претенденты, вышедшие на старт, видят впервые. За ограниченное время и неограниченное количество попыток его нужно разгадать и пролезть.