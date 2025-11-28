Разрушенный паводком 2024 года мост восстановили в Ишимском округе

В Ишимском муниципальном округе открыли рабочее движение для автомобилей по обновлённому мосту через реку Ишим на дороге Ишим –Маслянский–Сладково.

"Мост пострадал в 2024 году во время рекордного для Тюменской области паводка. Сразу приняли решение восстановить его. Но потребовалось время, потому что разрушения были серьёзные, и объём работ предстояло выполнить большой. На участке протяжённостью более 225 погонных метров обустроили проезжую часть, провели ремонт пролётного строения и опор, нанесли антикоррозионную защиту. Благодарю дорожников за своевременное выполнение ремонта! Его провели в рамках реализации нацпроекта "Инфраструктура для жизни" - рассказал губернатор Александр Моор.