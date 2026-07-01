Тюменский аэропорт закрыт на прилет и вылет из-за беспилотной опасности

В аэропорту Тюмень (Рощино) действуют временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Пассажирам рекомендовано уточнять статус и время вылета рейса на официальном сайте аэропорта и в контакт-центрах авиакомпаний — информация может оперативно меняться.
"Наша команда продолжает работать в усиленном режиме и делает всё, чтобы ваше пребывание в терминале оставалось максимально комфортным. Мы рядом и готовы помочь каждому. Благодарим за понимание", - сообщили в аэропорту.
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