Тюменский аэропорт закрыт на прилет и вылет из-за беспилотной опасности

В аэропорту Тюмень (Рощино) действуют временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Пассажирам рекомендовано уточнять статус и время вылета рейса на официальном сайте аэропорта и в контакт-центрах авиакомпаний — информация может оперативно меняться.

"Наша команда продолжает работать в усиленном режиме и делает всё, чтобы ваше пребывание в терминале оставалось максимально комфортным. Мы рядом и готовы помочь каждому. Благодарим за понимание", - сообщили в аэропорту.