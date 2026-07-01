Тюменку, ее мужа и зятя будут судить за незаконную торговлю лекарствами

15:05 01 июля 2026
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Фугурантами уголовного дела о сбыте через интернет незарегистрированных лекарственных средств в крупном размере  стала жительница Тюмени, ее зять и муж,котрые помогали ей  с продажами.

По версии следствия, в 2024 году обвиняемая организовала незаконную продажу лекарственных препаратов, не зарегистрированных в России, под видом биологически активных добавок. Ее зять разработал сайт для продвижения товара, а муж занимался доставкой препаратов заказчикам. Таким образом с сентября 2024 года по март 2025 года соучастники реализовали препараты на общую сумму 113 тыс. рублей.

Дело рассмотрит Центральный районный суд Тюмени, сообщили в облпрокуратуре.

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