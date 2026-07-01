Тюменцы могут получить штраф за купание в неразрешенных местах

Для безопасного и комфортного отдыха у воды в Тюмени открыты следующие пляжные зоны с местом для купания:

- озеро Круглое (расположенное со стороны парка имени Ю. А. Гагарина);

-пруд Лесной (в районе ТЭЦ-2);

-озеро Липовое (на территории оздоровительного комплекса "АквайСпорт-Тюмень");

-база отдыха "Верхний Бор" (расположенная на берегу озера Верхнее Кривое, 11-й километр Салаирского тракта).

Купание в необорудованных и непроверенных местах категорически запрещено по причине высокого уровня рисков для здоровья и жизни купающихся.

За купание в необорудованных и запрещённых для этого местах предусмотрена административная ответственность согласно части 1 статьи 2.5 Кодекса Тюменской области об административной ответственности, которая влечёт за собой: для граждан — предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 100 до 500 рублей; для должностных лиц — штраф до 15 тысяч рублей; для юрлиц — до 30 тысяч рублей.