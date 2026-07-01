Более 50 случаев заболевания энцефалитом и боррелиозом в этом сезоне выявили тюменские медики

В Тюменской области зарегистрировано 22 случая заболевания клещевым энцефалитом и 30 случаев заболевания клещевым боррелиозом, подтвержденных лабораторно. В целом на 29 июня в регионе зарегистрировано почти 11,2 тысячи обращений граждан по поводу присасывания клещей, из них 1704 - дети до 14 лет.

Наибольшее количество присасывания клещей - в Тюмени и Тюменском округе (5160), Тобольске и Тобольском округе (968) и Ишиме (762). Экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином получили 100% подлежащих пострадавших.

С начала эпидсезона исследовано от населения 1 794 клеща. Антиген вируса клещевого энцефалита обнаружен в 3% случаях, возбудитель клещевого боррелиоза - в 30% случаях, сообщили ВРПН региона.