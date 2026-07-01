В Тюменской области введен режим беспилотной опасности

На территории Тюменской области введен режим беспилотной опасности. Это превентивная мера. Если увидели беспилотный летательный аппарат, немедленно уходите. В безопасном месте позвоните по телефону 112., написал губернатор Александр Моор в "Макс".



Жителям региона напоминают, что запрещено снимать и распространять видеозаписи и фотографии БПЛА, в том числе их обломков, а также работы ПВО. За это предусмотрено наказание. Приближаться к обломкам БПЛА опасно для жизни.