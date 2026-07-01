Финалистами конкурса "Моя страна – моя Россия" стали трое тюменцев

Федеральный проект "Моя страна – моя Россия" выявляет лучшие идеи и инициативы, направленные на социально-экономическое развитие территорий и повышение качества жизни граждан. Всего на конкурс поступило более 80 тысяч заявок. В финал пробился 321 участник, в том числе Алина Ибрагимова, Александр Бирюков и Федор Маслов из Тюменской области.

Студентка Тобольского пединститута Алина Ибрагимова в финале представит проект "Дело 1825: Заговор" в номинации "Моя предпринимательская инициатива". Руководитель музея, руководитель музейно-исторического клуба, преподаватель истории Тюменского техникума индустрии питания, коммерции и сервиса Александр Бирюков в этой же номинации выступит с проектом "Цифровая музейная игра "Тюменские дивизии: Путь к Победе". Федор Маслов – руководитель центра развития молодежных инициатив и проектов "Пионер" представит проект "Я из деревни" в номинации "Моя малая родина. Мой город, мое село".

Финалистам предстоит защитить инициативы перед экспертным жюри в формате онлайн.

Конкурс "Моя страна – моя Россия" проводится в рамках федерального проекта "Россия – страна возможностей" национального проекта "Молодежь и дети" при поддержке Фонда президентских грантов.