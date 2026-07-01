Более 97 млн рублей получат инициаторы 99 социально значимых проектов в Тюменской области

Фото грантополучателей 2025 года

Благодаря сотрудничеству Тюменской области с Фондом президентских грантов на реализацию 99 социальных проектов местные общественники получат 97,5 млн рублей.

"Значительная часть инициатив связана с поддержкой семьи, материнства, отцовства и детства. Не остались без внимания и проекты по сохранению исторической памяти, адаптации и сопровождения участников боевых действий и их семей. Один из них — "Помощь героям". Проект предусматривает реабилитацию ветеранов боевых действий через занятия единоборствами. По опыту вернувшихся военнослужащих видим, насколько спорт помогает в восстановлении", - сообдщил губернатор Александр Моор.

Подобные проекты делают жизнь людей к лучшему, благодаря грантам социально ориентированные некоммерческие организации остаются полноправными партнёрами государства в решении социальных задач, отметил Моор.