Дело о хищении более 16 млн рублей со счетов контрактников расследуют в Тюменской области

В Тюменской области пресечена деятельность группы, которую организовал бывший военнослужащий для хищения со счетов участников специальной военной операции денег за подписание контрактов с Минобороны. В группе действовали 12 жителей Тюмени и Ханты-Мансийска, в том числе женщина, работавшая в банке. Военным следственным органам СКР удалось выявить 8 эпизодов, сумма похищенного превысила 16 млн рублей, сообщает СК РФ.

По данным следствия, в 2025 году жители Тюмени и Ханты-Мансийска объединились в организованную преступную группу, разработал план и привлек соучастников бывший военнослужащий. Согласно отведенным ролям участники группы осуществляли поиск граждан, готовых заключить контракт с Минобороны для службы на СВО. Сотрудница банка получала сведения о поступлении денег за заключение первого контракта о прохождении военной службы, после этого участники группы оформляли от имени военнослужащих фиктивные заявления на их перевод. В дальнейшем женщина на систематической основе осуществляла незаконный перевод денег со счетов контрактников на счета членов группы, они деньги обналичивали и распоряжались ими по своему усмотрению.

Преступная деятельность выявлена благодаря слаженной работе в рамках комплексных мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области. Сейчас проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступлений, выявление иных эпизодов противоправной деятельности и всех причастных к ней лиц.